Реформа вторичного звена медицины стартует в следующем году - ОГА

12 июля состоялось селекторное совещание под руководством заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка.

Об этом этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По словам Черняка, в Харькове и области все медицинские учреждения «первички» имеют статус коммунальных некоммерческих предприятий, создан госпитальный округ Харьковской области. Также в области подписано более 1,9 млн деклараций между врачом и пациентом. Следующий этап - разработать механизмы для внедрения изменений во вторичном звене медицины.

Как отметил директора Департамента здравоохранения ХОГА Богдана Федака, старт реформирования вторичного звена медицинских учреждений состоится в январе 2020 года, но медикам уже сейчас нужно готовиться к новациям. В частности, концепция реформирования вторичного звена предусматривает заключение договоров заведений с Национальной службой здоровья Украины, которая будет закупать услуги и выплачивать средства в соответствии с пролеченными случаями..

«Пока у нас нет точных расчетов, но выделены приоритетные и базовые услуги, за которые будут финансировать уеждения. Среди приоритетных: неонатология, роды, острые инсульты и инфаркты. Среди гарантированного пакета также паллиативная помощь, реабилитация, стационарная и амбулаторная, первичная и экстренная медицинская помощь», - рассказал он.