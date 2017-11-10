Реформа ЖКХ в Украине. Что изменится для потребителей коммунальных услуг?

Законопроект «О жилищно-коммунальных услугах», который является частью масштабной реформы сферы ЖКХ, Верховная Рада приняла накануне. Этот Закон, по мнению авторов, расширит полномочия жителей многоквартирного дома: позволит разрывать отношения с ЖЭКами, выбирать обслуживающую компанию коллективно или индивидуально, и таким образом, формировать тарифы. Пункт, который украинцы обсуждают больше всего – введение штрафов за несвоевременную оплату услуг. Начиная с 1 января 2019 года, пеня составит не более одной сотой процента за каждый день просрочки, отмечают авторы законопроекта. Однако, мнения потребителей о нововведениях пока разные: некоторые говорят, что это станет мотивацией вовремя платить за «коммуналку», другие возмущаются – из-за низких доходов еще больше погрязнут в долгах.

Владислава:

Пеня будет вводиться, да, а на что пеня? Если людям нечем платить вообще, какая пеня?

Анна:

Контроль - это хорошо, но представляете, если введут пеню, а человек не получает зарплату, он что должен справку требовать от предприятия или будут задерживать пенсии те же самые? Я не представляю в таких условиях как сейчас, чтобы ввели пеню.

Василий:

Ну я думаю, что если человек долго не платит, то какие-то меры надо принимать, может в какой-то степени и нужно.

В свою очередь, авторы законопроекта подчеркивают, ими предусмотрено – в случае задолженности государства по выплате субсидий и льгот пеню не начислят. Не будут взымать штрафы в том случае, если человек предоставит документы о несвоевременном получении зарплаты или пенсии. Тем временем, юристы уверены – введение пени повысит ответственность среди потребителей, а это поможет уменьшить задолженность и улучшить качество услуг, что необходимо, учитывая серьезное расширение полномочий жителей многоквартирных домов. Согласно новому закону, украинцы смогут выбрать три модели предоставления услуг ЖКХ – индивидуальный договор с поставщиком, коллективный от совладельцев дома или совместный договор жителей подписанный от юридического лица, рассказывает юрист Виктория Лысун.

Виктория Лысун, юрист:

В одному будинку може бути передбачено декілька моделей отримання комунальних послуг. Тобто, на водопостачання це може бути колективний договір, а на вивіз побутових відходів - індивідуальний, який підписується з власником будинку, тобто передбачаються новим законом більш договірні відносини, фактично ЖЕКи вони позбавляються монополії на ринку надання комунальних послуг. Тарифи також будуть встановлюватися за домовленістю сторін, окрім тих, що визначаються на законодавчому рівні.

Кроме того, закон предусматривает расширение возможностей для потребителей, которые касаются проверок деятельности поставщика. Все факторы, связанные с контролем за предоставлением услуг, помогут бороться с монополистами, повысить конкуренцию на рынке, и таким образом, коммунальные услуги станут более качественными, уверен экономист Сергей Беренда.

Сергей Беренда, доц. каф. международной экономики ХНУ им. Каразина:

Касательно поставщиков услуг, вот здесь начинается самое интересное, потому что он истановятся из позиции монополиста, значит. И что им в этой ситуации делать. Знающие или прогрессивные керівники этих предприятий, они, конечно, будут смотреть на это, видеть конкуренцию и соответственно улучшать качество услуг, которые они предоставляют, ну и, возможно, цена, но это вопрос спорный.

Но сначала, подчеркивают эксперты, в обществе необходимо поборот психологическую проблему людей, которые живут во многоквартирных домах, привыкли к зависимости от ЖЭКов и не понимают каким образом решать жилищно-коммунальные проблемы собственными силами.