Рекомендации по выбору смартфона Xiaomi от "Все цены"®

Смартфоны Xiaomi сегодня покорили себе рынок бюджетных смартфонов, и многие покупатели всерьез заинтересованы покупкой гаджета именно это бренда.

Чтобы совершить покупку максимально выгодно, прайс агрегатор "Все цены" подготовил для вас подборку полезных советов по выбору девайса.

1. Нужно немного выждать

Производители очень часто выпускают смартфоны с такими же характеристиками и ценой, как у одной из своих старых моделей. Это означает, что для выгодной покупки определенной модели, нужно всего лишь подождать некоторое время, чтобы сэкономить несколько сотен гривен в вашем кармане. Например, Xiaomi Mi MIX 2 был почти пол года, но цена снизилась уже спустя несколько недель после появления Xiaomi Mi MIX 2S.

2. Процессор менее важен сейчас

Уверенность в том, что только новейшие чипсеты во флагманах могут обеспечить высокую производительность, абсолютно неверная. Snapdragon 660 является процессором в смартфонах среднего класса, который может предложить относительно высокую производительность для требований многих пользователей. Мощные и дорогие процессоры нужны только тем людям, которые помешаны на мобильных играх, и не могут обойтись без "тяжелых" приложений.

3. Мегапиксельная камера менее важна

Мегапиксели камеры, это такой тонкий момент, который способен ввести в заблуждение всех ценителей красивых фото на телефоне. Но если вас действительно интересует качество снимка, то далеко не число мегапикселей в характеристике камеры должно быть приоритетным. Намного больше роли тут отыгрывают такие функции, как стабилизация изображения, а также параметры диафрагмы.

4. Android против MIUI

Настоящие поклонники этого бренда однозначно помнят времена, когда все смартфоны были оснащены только фирменной операционной системой MIUI. Но сегодня у покупателей появился выбор. С появлением Xiaomi Mi A1, вы можете познавать все прелести работы устройства на базе Android. Каждая операционная система имеет свои преимущества, но если Xiaomi ранее вы не пользовались, гораздо удобнее будет переходить с Android на Android.

5. Удивительный срок службы батареи

Постоянная подзарядка телефона может представлять угрозу, но еще больше действует на нервы длительное ожидание полного заряда. Чтобы избавится от этих проблем, нужно выбирать модель с хорошей автономной работой. Xiaomi Redmi 4X с Snapdragon 625, может быть хорошим выбором. С этим смартфоном вы можете проработать 10 часов без каких либо проблем. Однако, если вам нужен экран большего размера, Xiaomi Mi Max 2 с несъемным Li-ion аккумулятором на 5300 мАч или 5,7-дюймовый Xiaomi Mi Note 2 с аккумулятором на 4020 мАч (с быстрой зарядкой), может легко дать вам более 12 часов использования.

6. Размер хранилища должен быть не менее 32 ГБ.

Несмотря на то, что устройства рассчитанные на 16 Гб все еще есть в продаже, с учетом параметров современных смартфонов, а также весом приложений и игр, они давно потеряли свою актуальность. Если вы хотите чувствовать себя комфортно с играми, фильмами и всеми видами мультимедиа, выберите вариант памяти объемом 32 ГБ или более. Во флагманских моделях минимум это 64 Гб, которых часто также оказывается недостаточно.

Руководствуясь при выборе нашими советами, вы без проблем сможете выбрать смартфоны Xiaomi, которые не просто оправдают все ожидания покупателя, но и приятно удивят своей ценой. После изучения материала, можно сделать один простой вывод - не все то золото, что блестит, и иногда среди, на первый взгляд, устаревших моделей, вы найдете современный набор функций, соответствующий вашим требованиям.