Реконструкция филармонии на финишной прямой

Над входом в харьковской филармонию скоро появятся новые буквы. А в главном зале будут смонтированы роскошные люстры.

Первый концерт в большом зале реконструированной Харьковской областной филармонии состоится уже в начале 2019 года. Такие сроки официально озвучила губернатор Юлия Светличная.

Юлия Свитличная, губернатор Харьковской области:

Десять лет обещали, а мы возьмем и сделаем. Кто-то говорит не нужно уделять внимания культуре или искусству в военное время. Обязательно нужно. Именно это объединяет людей. Именно это заполняет наши души. И это дает нам объединяться и делать новые полезные дела для общества.

Руководство филармонии уверяет, что завершение реконструкции Харьков ожидает не десяток лет, а вообще, чуть ли не с момента основания города. Так что вскоре должно произойти в буквальном смысле историческое событие.

Юрий Янко, директор Харьковской филармонии:

Мы ждем этого, на самом деле, уже 300 лет. Потому что никогда в Харькове не было концертного зала, специально построенного для музыки. И, наконец-то, мы за три, больше чем за три с половиной столетия наконец-то получаем этот зал и, конечно, все с нетерпением его ждем.

Фасад здания уже полностью готов. Над входом осталось установить объемную надпись «Харьковская областная филармония». Монтаж букв планируется начать через две недели. В основном зале проводятся отделочные работы. Недавно был получен индийский гранит, и строители начали его укладку. Крайне ответственная работа начнется на следующей неделе.

Сергей Жуков, директор Департамента капитального строительства ХОГА:

Мы подошли к монтажу двух больших люстр. Приедет львовская организация на следующей неделе приступит к их монтажу. Их надо поднять на специальных лебедках. Внизу в это время будет уже закрыт паркет. Он будет вскрыт лаком, защищен специальной подложкой.

А еще заканчивается установка 3D-панно. Все его части готовы, идет их сборка и покраска. В большом зале полностью закончены работы по покраске золотом, в историческом зале-фойе проводятся работы по монтажу лепнины. Начинается монтаж акустической "раковины". А дальше можно будет рапортовать об окончании строительно-монтажных работ.