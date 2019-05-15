Реконструкция "Каскада": харьковчане собрали 870 подписей "против"

Харьковские активисты собрали 870 подписей граждан за приостановку строительных работ на Каскаде и проведение технической экспертизы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Елена Рофе-Бекетова.

Так, авторы обращения считают, что решения об изменении исторических сооружений должны приниматься после всестороннего изучения и общественных слушаний. Поэтому для повторной экспертизы харьковчане просят создать комиссию и включить в нее представителей общественности.

Обращение должно быть рассмотрено в течение месяца и дальнейшие действия авторов обращения будут зависеть от ответа горсовета.