Реконструкция "Каскада": харьковчане собрали 870 подписей "против"

15 мая 2019 г. 10:31
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Харьковские активисты собрали 870 подписей граждан за приостановку строительных работ на Каскаде и проведение технической экспертизы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Елена Рофе-Бекетова.

Так, авторы обращения считают, что решения об изменении исторических сооружений должны приниматься после всестороннего изучения и общественных слушаний. Поэтому для повторной экспертизы харьковчане просят создать комиссию и включить в нее представителей общественности.

Обращение должно быть рассмотрено в течение месяца и дальнейшие действия авторов обращения будут зависеть от ответа горсовета. 

 

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