Реконструкция Московского проспекта: изменятся несколько маршрутов трамваев и троллейбусов

В Харькове со вторника, 19 мая, изменят маршрут движения несколько трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, трамваи №8, 27, а также троллейбусы №2, 24 и 46 с 19 мая временно изменят маршруты движения, трамваи №5 и 6 не будут ходить.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с началом реконструкции проспекта Московского на участке от Гимназической набережной до улицы Богдана Хмельницкого и продолжением реконструкции на перекрестке ул. Молочная - ул. Плехановская.

Трамваи будут курсировать так:

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии; в обратном направлении - по такому же пути следования;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - Конный рынок - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская; в обратном направлении - по таким же пути следования (по основному пути следования с продлением режима работы до 22:00 и сокращением интервалов движения);

№5, 6 - временно не курсируют.

Троллейбусы будут ходить следующим образом:

№24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - ул. Кузнечная - ул. Университетская; в обратном направлении - по такому же пути следования;

№46: м/р «Горизонт» - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» (Конный рынок); в обратном направлении - по такому же пути следования;

№2, часть маршрута: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ст. м. «Университет» - ул. Сумская - пл. Конституции (продлен до пл. Конституции);

часть маршрута: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул.Сумская - пл. Конституции (без изменений).

Со схемами движения трамваев и троллейбусов можно ознакомиться, соответственно, здесь и здесь.