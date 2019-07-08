 

Реконструкция переезда - с 12 июля изменятся маршруты трамваев №3 и 7

08 июля 2019 г. 12:00
71 просмотр

В связи с закрытием трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская с пятницы, 12 июля, изменятся маршруты трамваев №3 и 7. Изменения связаны с реконструкцией трамвайного переезда ул. Москалевская - ул. Гольдберговская. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Движение трамваев по ул. Москалевской и ул. Конева, от разворотного круга «Новожаново» до ул. Полтавский Шлях, и по ул. Николая Бажана, от разворотного круга «Новоселовка» до ул. Москалевской, будет запрещено с 22:00 12 июля.

На время работ трамвай №3 будет курсировать следующими образом: Залютино - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал;

трамвай № 7 - ходить не будет.

Транспорт начнет курсировать по своему маршруту после завершения ремонтных работ. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.