Реконструкция Песочинского путепровода

На трассе Харьков - Киев - Довжанский идет ремонт Песочинского путепровода. Дорожники уверяют, что необходимость его реконструкции возникла из-за выявленных дефектов.

Песочинский путепровод, то есть мост на дороге государственного значения Киев - Харьков - Довжанский был построен более 40 лет назад - в 75-м году прошлого столетия. И, вот, сейчас впервые за все это время проходит его реконструкция.

Сергей Ковака, нач. отдела ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог в Харьковской области:

У 2016 році представниками служби автомобільних доріг було виявлено дефекти даного шляхопроводу. Відповідно виконані роботи з демонтажу окремих елементів споруди.

Обнаружив дефекты, дорожники обратились к ученым кафедры мостов, реконструкции и строительной механики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Специалисты провели обследование моста,и установили, что сооружение требует немедленного ремонта, потому что из-за разрушения бетона началась снижаться несущая способность.

Анатолий Лозицкий, старший преподаватель ХНАДУ:

Необходимо выполнять такие работы. Было рекомендовано снять всю ту дорожную одежду. При этом была предусмотрена укладка новой монолитной плиты.

Специалисты посчитали и объявили, что на реконструкцию моста нужно 15 миллионов гривен. Финансирование было выделено. Работа проходит в две смены. Ученые ХНАДУ уверяют, что после реконструкции мост гарантированно прослужит еще около 20-ти лет.