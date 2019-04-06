Реконструкция сада Шевченко идет по графику - горсовет

06 апреля 2019 г. 10:02
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Реконструкция части сада им. Шевченко в районе фонтана «Каскад» и концертного зала «Украина» идет по графику.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, «Каскад» приобретает новый вид. Там  ведутся строительно-монтажные и отделочные работы. На площадке перед спуском будут работать два фонтана, сами ступени облицуют гранитом, и по ним вода течь не будет. Кроме того, предусмотрен пандус для комфорта людей с инвалидностью и мам с колясками.

В ходе реконструкции расположение аллей в саду сохранили прежним, на части из них установили новые светильники. Перед концертным залом «Украина» уложили новую плитку, продолжаются работы по созданию нового озера. 

Также возле входа в сад ближе к Харьковскому национальному университету имени Каразина ведется строительство современной детской площадки с резиновым покрытием, а рядом будет создана спортивная зона.

«В целом работы идут в соответствии с графиком. Есть определенные недочеты, они будут отработаны», - отметил вице-мэр Игорь Терехов.

 

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