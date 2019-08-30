Реконструкция трамвайного переезда: движение на перекрестке запретят

Движение транспорта на перекрестке ул. Плехановской с ул. Полевой будет ограничено с 22:00 30 августа до завершения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На этот период будет запрещено движение транспорта по ул. Полевой, на участке от ул. Плехановской до дома №60. Движение по ул. Полевой от пр. Московского будет осуществляться только направо - на ул. Плехановскую, а также движение по ул. Плехановской, при движении от Балашовского проезда в сторону ул. Державинской, будет осуществляется прямо и направо - на ул. Полевую. Кроме того, движение транспорта по ул. Плехановской при движении от ул. Державинской будет осуществляться только налево - на ул. Полевую.

Также на период проведения работ автобус №260э будет курсировать так (при движении в сторону ст. Основа): ул. Плехановская - ул. Полевая - пр. Московский - ул. Соича и далее по маршруту.

Это связано с подготовительными работами по реконструкции трамвайного переезда.