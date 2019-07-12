Реконструкция в сквере Сафарова будет стоить городу около 30 миллионов гривен, а цена одной скамейки – двенадцать тысяч.

Зарабатывать на скамейках харьковские чиновники научились еще десять лет назад. Первый коррупционной скандал, который, впрочем, ничем так и не закончился, произошел, когда выяснилось, что для станции метро «Алексеевская» закупили сидения по сверхцене - 63 тысячи гривен. Тогда это была цена автомобиля. Сегодня же аппетиты городских чиновников немного меньше. На этот раз для сквера Сафарова, что на Баварии, скамейки купили всего по 12 5000 гривен. Это стало известно по результатам тендера, который был опубликован на сайте «Прозорро». В целом, на реконструкцию парка городские власти решили потратить около 29 миллионов гривен из городского бюджета.

Евгений Лисичкин, «Харьковский антикоррупционный центр»:

Это скамейки парковые, по цене 14000, потом снизу вартість до 125000, но профильные люди, которые занимаются этим, реконструкцией, они говорят, что лавки такие стоят не более 2 тысяч гривен, то есть, на одних магазинах завищення было в шесть-семь раз.

Значительная часть Баварии - это частный сектор. Поэтому его жители довольно хорошо разбираются в ценах на садовую мебель вообще и лавки в частности. Говорят, это какие-то очень ценные изделия, возможно, разовая работа частной кузницы или кузнеца.

Ну, в плане цены, конечно, наверное, дороговато, а в плане магазинов было бы, конечно, шикарно.

Ну, наверное, нет, я думаю. Дороговато для лавочки.

Ну, для лавочки, конечно, дороговато, но нужно же посмотреть, что там за лавочки, может там какие-то эксклюзивные

По словам антикоррупционеров, проведённый тендер имеет все признаки сговора - торги проходили условно, заказчиком выступило коммунальное предприятие «Зеленстрой», которое сразу выставило завышенную цену, а победителем стала фирма, которая в последнее время является фаворитом всех харьковских парковых реконструкций - «Планета Буд». Антикоррупционеры уверены, учитывая, кто стоит за этой фирмой, до конца неизвестно, а завышенные цены на реконструкцию не могли появиться сами по себе, подобный «распил» проходит по благословению руководства города. Там, как обычно, от всех обвинений открестятся.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Меня во многом обвиняют, только я не вижу, вот знаете, конкретики. Обвинять можно голословно во всем, в чем угодно. Я читаю в СМИ там, «коммунальщики Кернеса», «водяные Кернеса», «космонавты Кернеса», «летчики Кернеса»… Поэтому, есть у вас ко мне вопросы? Нет. Спасибо, до свидания.

Правоохранители и Антимонопольный комитет на сомнительный тендер пока не отреагировали, хотя антикоррупционеры надеются, что должная реакция все же будет. Иначе лавочки снова будут закупать по цене автомобиля.