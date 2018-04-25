Рекордсмены Украины в номинации «почтенного возраста команда по черлидингу» живут и танцуют в Харькове

В черлидинге главное - «вау-эффект» и правильное выполнение всех необходимых элементов. Поэтому жюри на каждом выступлении харьковчанок добавляет команде несколько баллов. Ведь их «вау-эффект» - это возраст. Первая в Украине команда по черлидингу в категории «50+» за два года существования успела прославиться в Европе, стать примером для подражания в родном Харькове и ошеломить Киев.

А началось все с вдохновенного капитана команды - Валентины Онищенко. Преподавательница физкультуры университета Каразина в прошлом - без подготовки садится на шпагат, без одышки преодолевает несколько кругов бега в спортзале и имеет великолепный вид в свои 70 с лишним:

Валентина Онищенко, капитан команды «Nice ladies"

Сказали, нужно уже организовывать возрастную группу в черлидинге, и я быстренько по своим знакомым, гимнасткам, собрали мы команду 5 человек, но девчонки настолько настроены и сейчас и тогда, вот именно тренироваться, заниматься, нести эту культуру- ведь мы первые возрастная группа, это ветеранское движение мы начали в черлидинге!!

1,2,3,4 ..хорошо расслабились и закрепляем движение. Готовы ..собрались

Виктории Варенице 28 лет, десять из них она в черлидинге. Девушка взялась тренировать команду «50+» и не прогадала.

Сначала было трудно, признается Виктория, пенсионерки на тренировку приходили, а вот выступить на публике стеснялись. Нередко вступали в споры с тренером, доказывая свою точку зрения. Но это прошло после первой победы на чемпионате Харькова, а затем Украины и Европы. Они тренируются три раза в неделю, по полтора часа минимум.

А их тренер мечтает, чтобы команда, которой она гордится, была втрое больше:

Виктория Вареница, тренер команды «Nice ladies”

Это опыт колоссальный, с людьми, которые старше, которые много в жизни добились, и тем не менее они готовы слушать, идти к новым свершениям не стесняясь показывать к спорту , такому красивому спорту как черлдинг подвластен любой возраст

Участница молодежной команды ХНУ по черлидингу Виктория держит в руках кубок за третье место среди вузов Харькова по черлидингу. Девушка с командой все время выступают, получают призовые места, но на «старшеньких», так в университете называют команду «Найс леди», смотрит с восхищением:

Виктория, студентка ХНУ Каразина

Мне приятно осозновать то, что старше поколение настолько спортивное, потому что я тоже хочу так, до конца жизни заниматься черлидингом

Сейчас спортсменки готовятся к областному и национальному чемпионатам и мечтают поехать покорять мир в Нидерланды. Правда, на пути мирового первенства является преграда, и это не возраст, а деньги. Команда не имеет спонсора и живет по поддержке детей и внуков черлидерш.