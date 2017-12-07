Ремонт дорог на Харьковщине. Суммы планируют выделить значительные, но стоит ли ожидать улучшений?

В этом году за счет государственных субвенций и таможенного сбора планировалось отремонтировать 14 магистралей, включая такие направления, как Чугуев-Меловое и Сумская трасса. Но все планы, несмотря на масштабные работы, дорожники так и не воплотили в жизнь. Например, на Змиевском направлении реконструкция началась только сейчас.

Дмитрий Булах, депутат облсовета

Было сказано, что дорожные работы будут закончены летом этого года, но только за последний месяц начались работы, только до этого был просто ноль. Я хочу обратиться к новому директору Департамента дорожного хозяйства: не будьте как ваш предшественник. Который сказал, что сделает, а по факту не сделал.

Евгений Зражевец, начальник САП в Хар. обл.

Этот объект входил за сет таможенного эксперимента. Который напомнил, работал в первом квартале. Потом июль, август и сентябрь не было вообще поступлений. Мы не могли начать работы. В октябре поступили деньги, и мы сразу организовали работы.

Такая оперативность, конечно, радует, но водители переживают, потому что не понятно, каким будет качество дорожного полотна, асфальт для которого укладывали под дождем, снегом и просто в луже. Впрочем, дорожники будто бы дают гарантии. И если в этом году дорожники потратили около одного миллиарда гривен, то в следующем планируют увеличить объем вдвое. А треть суммы потратят на дороги местного значения. Такое решение принято в рамках создания дорожного фонда и принятия программы развития дорожного хозяйства на последующие годы.

Евгений Зражевец, начальник САП в Хар. обл.

На державну мережу в Харківській області буде виділено 1,3 млрд. На місцеву мережу - безпрецедентна цифра зараз – 720 млн. Нагадаю в цьому році у передньому році це було 20, 30 мільйонів на місцеву мережу.

А вот какие именно дороги и по какой цене планируют ремонтировать, станет ясно только после проведения тендеров.