Ремонт местных дорог на Харьковщине продолжается

О ходе ремонтных работ во время брифинга 30 августа рассказал первый заместитель директора ГП «Дороги Харьковщины» Сергей Литвинец.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, на 88 из 90 дорог, которые запланированы к ремонту на этот год, работы уже завершены. Сейчас продолжаются работы на подъезде к Лозовеньке Дергачевского района и заканчиваются работы на автомобильной дороге Валки - Пархомовка в Валковском районе.

Кроме этого, приоритетное направление работы - строительство объездной дороги вокруг Лозовой. В понедельник планируется завершить устройство верхнего слоя асфальтобетона, после чего пройдут работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки и устройству барьерного ограждения.

Литвинец также сообщил, что продолжается ремонт моста через реку Северский Донец в Балаклейском районе.

«Уже восстановлено 7 из 11-ти пролетов. Устанавливается бортовой камень и монтируют балки. После этого дорожники начнут выполнять работы по другой стороне искусственного сооружения», - отметил он.