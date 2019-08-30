 

Ремонт местных дорог на Харьковщине продолжается

30 августа 2019 г. 14:13
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О ходе ремонтных работ во время брифинга 30 августа рассказал первый заместитель директора ГП «Дороги Харьковщины» Сергей Литвинец.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, на 88 из 90 дорог, которые запланированы к ремонту на этот год, работы уже завершены. Сейчас продолжаются работы на подъезде к Лозовеньке Дергачевского района и заканчиваются работы на автомобильной дороге Валки - Пархомовка в Валковском районе.

Кроме этого, приоритетное направление работы - строительство объездной дороги вокруг Лозовой. В понедельник планируется завершить устройство верхнего слоя асфальтобетона, после чего пройдут работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков, нанесению разметки и устройству барьерного ограждения.

Литвинец также сообщил, что продолжается ремонт моста через реку Северский Донец в Балаклейском районе.

«Уже восстановлено 7 из 11-ти пролетов. Устанавливается бортовой камень и монтируют балки. После этого дорожники начнут выполнять работы по другой стороне искусственного сооружения», - отметил он. 

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