Ремонт моста на окружной: сдвинул ли снег сроки выполнения работ?

Снег не помешал ремонтным работам на разрушенном путепроводе - бетонные конструкции, которые заново смонтированы под мостом спокойно набирают себе прочности, а сверху снег просто сдувают специальными приборами.

Сейчас рабочие активно вяжут вот эту арматуру днем ​​и ночью. Следующим шагом будет заливка этого участка бетоном.

Владимир работает с семи утра, пока его коллеги поехали обедать - показывает, что уже удалось сделать. Хотя работать приходится в морозы, холод не очень смущает рабочих, потому что, говорят, надо уложиться в сроки.

Владимир, рабочий

Ми працюємо, доки в’яжемо арматуру, то тут. - А якщо буде прям -15? - Ну, в п'ятнадцять теж будем в’язати.

Армирующую сетку должны закончить уже на днях, не сегодня-завтра, говорит заместитель начальника по развитию дорог САД, Сергей Пляка.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

Погодні умови дозволяють, якщо не буде ніяких збоїв з поставкою бетону в п'ятницю, крайній день у суботу ми влаштовуємо накладну бетонну плиту, тобто заливаємо ту необхідність бетону, яку треба аби зв'язати всі ці 11 балок. Витримуємо певний час, накриваємо цю всю конструкцію по-перше спеціальними такими накриттями, брезентами.

После этого, рассказывают рабочие, бетон будут греть, дабы ускорить его застывание и набор прочности.

Специальные пушки есть, поставим снизу балок пушки будем прогревать, все как положено по технологическому процессу. Приблизительно 25 человек, в день, в ночь работает.

Ближе к 20-м числам дорожники планируют нанести гидроизоляцию на восстановленном участке и параллельно монтировать тротуарные блоки.

Сергей Пляка, зам. начальника по развитию дорог САД в Харьковской области

От десь під 20 числа один день на влаштування гідроізоляції, один день на влаштування асфальтобетону. Паралельно ми вже звернулися до експертних мостових організацій для того щоб провели попереднє обстеження уже відновленого шляхопроводу.

Чтобы, говорят дорожники, на момент ввода в эксплуатацию - 22 декабря, иметь экспертное заключение на соответствие моста действующим нагрузкам.