Ремонт моста вблизи поселка Песочин: работы на заверщающей стадии, движение на путепроводе открыто

04 января 2018 г. 19:04
Автор: Лариса Говина
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40 тысяч автомобилей – именно такую нагрузку, по расчетам специалистов, в среднем за сутки выдерживает  за сутки путепровод вблизи поселка Песочин. Построили мост еще в 70-х годах прошлого века, но в течение нескольких десятков лет масштабный ремонт не проводился, рассказывают в обладминистрации. После тщательного обследования в 2016-м году его состояние признали аварийным.

Сергей Ковака, нач. отдела ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог и штучных сооружений:

Виявили дефекти в прогонових будовах, в другому прольоті виявлено балку, яка була у передаварійному стані, і вона негайно потребувала ліквідації та заміни, також було зроблено аналіз остальних елементів споруди. і визначено те, що їх стан такий, що потребує негайного ремонту.

Ремонт путепровода начался в сентябре 2017-го, и будет проводиться в два этапа – сначала правая сторона моста, затем – левая. Восстановительные работы на этом участке автодороги Киев-Харьков-Довжанский вблизи поселка Песочин – на завершающей стадии, уверяют в Службе автомобильных дорог. В данный момент движение на путепроводе уже открыто, мост – проездной, рассказывают чиновники.

Евгений Зражевец, нач. Служби автомоб. дорог. в Хар. обл.:

Фактично були зруйновані всі тротуарні блоки, і ми демонтували, потім замінили балку, замінили тротуарні блоки, облаштували плиту накладну, заармували її.

Юлия Светличная, губернатор:

Ремонт було зроблено за державні кошти, які були виділені, це трохи більше, ніж 10 мійльйонів. Але скажу, що цей міст знаходився у дійсно важкому стані.

Восстановление объекта вблизи поселка Песочин специалисты обещают полностью закончить в течение месяца.

Видео: 

Ремонт моста вблизи поселка Песочин. 4.1.18

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