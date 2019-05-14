Ремонт сетей отложен. Хроника событий у палатки "Все для победы"

Марина Спица вместе с подругой сидит на канализационных люках, рядом с палаткой. Девушки здесь с самого утра, ведь армия коммунальщиков, которая появилась неожиданно, так и не смогла объяснить девушкам, с какой целью они разворачивают спецтехнику, не показали маршрутные листы и отказались от общения. Тогда Марина вызвала полицию.

Марина Спица, активистка:

Коли ми приїхали сюди о 8.30 - чотири намази, три аварійка і водокачка, і один документ - перевірити температуру в теплосеті. Ми сказали, чекайте, дайте пояснення, чому тут 50 чоловік робочих, така кількість техніки, можете зірвете щось, може хочете зробить і знести, я не вірю вашим діям.

Вскоре в конфликт вмешался заместитель мэра - Андрей Руденко. Он приехал в тот момент, когда активисты снимали ограждение и таблички о проведении ремонтных работ, и пытался им помешать.

Я на вас щас посмотрю, за решеткой, всему свое время. Ничего страшного. Я не Андрюха, еще раз говорю! Моя фамилия Руденко, зовут - Андрей Иванович. Я тебе не Андрюха!!

По словам начальника департамента ЖКХ города Харькова, коммунальщики здесь собрались на обычный плановый ремонт, им нужно обследовать колодцы, которые находятся рядом с палаткой. Он утверждает, что активисты подняли на него руку, а еще из-за палатки отопительный сезон в Харькове под угрозой.

Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ:

Они стоят над законом силы, а мы работаем по закону. У них сила закона, у нас нет прав никаких, нет у коммунальных служб прав, они могут сделать все, что угодно, ударить, как это они сделали со мной, оскорбить. Вас побили? Ударили, но я не считаю, мне показали мое место, я свое место знаю,я работаю в коммунальных службах.

Градус напряжения удалось снизить только после того, как активисты договорились с чиновниками, действия работников городских тепловых сетей будут контролировать специалисты областного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Прислушался к громаде и директор ХТС, который пообещал, говорят активисты, убрать технику с площади и сделать все действия коммунальщиков прозрачными.

Антон Сосницкий, председатель антикоррупционного блока участников АТО:

Даже если на данном участке необходимы работы, в том числе и землеройные, они будут согласованы с громадой, в том числе будет составлен план работ, никаких работ рядом с палаткой проводится не будет, вся техника убрана для того, чтобы "Харьковские тепловые сети" не были инструментом политической борьбы Кернеса.

Шесть лет назад, тоже весной, Геннадий Кернес уже разыгрывал сценарий использования ремонтных работ в идеологических целях. Тогда массовые работы коммунальщиков в центре Харькова совпали с акцией «Вставай, Украина!" -, которую хотели провести Яценюк, Тягнибок и Кличко. Тогда Кернес также уверял, что он не блокирует их, просто совпадение такое. Мириться со сценарием от мэра нынешние активисты не собираются. Палатка под круглосуточной охраной полиции и неравнодушных граждан.