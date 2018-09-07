Ремонт трассы Харьков-Ахтырка завершается, объездная дорога в Лозовой - следующая на очереди. Чиновники отчитались о ходе дорожных работ в области

07 сентября 2018 г. 19:38
Автор: Лариса Говина
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О старте масштабного ремонта трассы Харьков-Ахтырка представители облавтодора объявили еще в начале года. До этого водители неоднократно жаловались на плохое покрытие дороги, бесконечные ремонты авто и даже потерю колес после поездок в этом направлении. Сейчас дорожникам осталось обустроить около двух километров асфальтобетонного покрытия. Окончательно все запланированные ремонтные работы, очитываются чиновники, завершатся в средине сентября.

Сергей Пляка, зам. нач. Службы автомобильных дорог в Харьковской области:

Залишились роботи по нанесенню розмітки, по встановленню нових автопавільйонів, встновлюється бар'єрне огородження, дорожні знаки та закінчуються роботи по облаштуванню усіх заїзних карманів, де є автобусні зупинки та основні з'їзди-в'їзди на вулиці населених пунктів або примикання до доріг другорядних.

Уже завершились работы, отмечают специалисты, на мосту через реку Купьеваха на автодороге Харьков-Ахтырка - там обустроена монолитна железобетонная плита, установлены перила и барьеры, а также отремонтированы опоры. В то же время, из 80 дорог местного значения, которыми собирались заняться в этом году, закончили ремонт почти на 60-ти. Кроме того, в этот список добавят еще несколько объектов.

Игорь Турченко, директор ДП "Дороги Харківщини":

За счет экономии по объектам поточного ремонту також планується виконати роботи по дорозі Харків-Липці-Борисівка. На даний час ведеться тендерна процедура. Буде повністю капітально відремонтований участок від перехрестя окружної дороги міста Харкова в сторону метро "Героїв Труда".

Также чиновники готовятся к ремонту путепровода в Андреевке Балаклейского района и строительству объездной дороги города Лозовая. Проекты уже утвердили на сессии областного совета. Протяженность нового направления в Лозовой составит больше полутора километров, строить будут практически с нуля, отмечают специалисты. Таким образом, смогут разгрузить центр города от крупногабаритного транспорта, поскольку дорога постоянно разбивается из-за большого количества грузовых машин.

Видео: 

Ремонт дороги Харьков - Ахтырка закончится через несколько дней - 07.09.2018

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