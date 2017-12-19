Renault Trafic для дома ребенка №1 куплен

В областном специализированном доме ребенка №1 на микроавтобус для выезда на дом к тяжелобольным детям собирали три года.

Недостающие сто тысяч гривен решили собрать на благотворительном аукционе, который прошел 15 декабря. Результат - 23 тысячи гривен. Лоты, которые не ушли с молотка с первого раза, продавались на интеренет-аукционе. И сегодня микроавтобус Renault Trafic был куплен. Оформить все необходимые документы и поставить автомобиль на учет планируют в ближайшие дни.

Как рассказал главврач Харьковского областного дома ребенка №1 Роман Марабян, транспорт нужен как для перевозки пациентов по городу между лечебными учреждениями, так и для оказания выездной паллиативной помощи по Харьковской области.