Решена крайне сложная инженерная задача

Харьковские энергетики провели уникальную реконструкцию участка двухцепной воздушной линии 110 киловольт, которая проходит в Купянском районе по пойме реки Оскол.

Для того, чтобы энергетическая артерия переступила с одного берега на другой специалисты "Харьковоблэнерго" решили крайне сложную инженерную задач. С помощью крана грузоподъемностью в сто тонн установили высоковольтную опору высотой с 16-этажный дом. А это около 50 метров. Для обеспечения устойчивости металлического гиганта был изготовлен специальный буронабивной фундамент. Протяженность пролета провода через реку составила около полукилометра, что втрое превышает обычную расстояние между опорами. По словам технического директора "Харьковоблэнерго" Алексея Гануса, эта высоковольтная воздушная линия задействована в транзите электроэнергии в Луганский регион. После 2014 года "Харьковоблэнерго" стал поставщиком электроэнергии в Луганскую область по направлению Купянск - Куриловка - Сватово.

Алексей Ганус, технический директор АО "Харьковоблэнерго":

Раніше ми приймали електроенергію. На даний час ми постачаємо електроенергію. Тому проведена реконструкція - підвищення надійністі, підвищення безпеки, підвищення пропускної здатності даних ліній дуже важко переоцінити.

По словам Алексея Гануса, сейчас генерация не покрывает спрос в связи с повреждением ряда линий, которые ранее передавали электроэнергию. Что касается проведенной реконструкции, энергетики заменили четыре металлические опоры и увеличили сечение провода на участке, который проходит через реку Оскол. В течение нескольких дней обновленная воздушная линия будет введена в эксплуатацию, уверяют в "Харьковоблэнерго.