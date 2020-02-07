Решение суда об открытом доступе на сессии будет обжаловано: заявление горсовета

5 февраля Харьковский окружной административный суд вынес решение по делу иску Харьковского антикоррупционного центра, в котором активисты просили признать нарушенными гарантированные Конституцией Украины право на мирные собрания и право на доступ к публичной информации, признав отдельные нормы Регламента Харьковского городского совета 7 созыва дискриминационными и противоречащими украинскому законодательству.

Согласно решению суда доступ гражданам на сессии горсовета будет открытым. На пленарные заседания попасть будет легче. Закрытых слушаний не будет. Также не будет запрета касательно пользования телефонами, а выражать свое отношение касательно того, что происходит в зале - не будет являться нарушением.

В Харьковском городском совете по данному поводу заявили, что будут обжаловать данное решение суда. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горсовета.

«Харьковским окружным административным судом 05.02.2020 объявлена ​​резолютивная часть решения по иску ОО «Харьковский антикоррупционный центр» к Харьковскому городскому совету о признании недействительными отдельных норм Регламента Харьковского городского совета.

Основная часть требований удовлетворена.

Выходя за рамки административного судопроизводства, судом фактически вместо проверки законности осуществлена ​​проверка целесообразности положений Регламента Харьковского городского совета. Считаем это вмешательством судебной власти в компетенцию органов местного самоуправления, которой они наделены Конституцией и законами Украины.

Например, судебным решением председательствующий лишен полномочий, которые на него возложены действующим законодательством, в т.ч. возможности объявить перерыв или закрыть заседание в случае возникновения беспорядка или нарушения порядка ведения заседания, а также отменены нормы Регламента о запрете нарушения правил ведения пленарных заседаний совета.

Принятым судом решением фактически созданы условия для совершения в сессионном зале Харьковского городского совета массовых беспорядков и преступлений, нарушений общественного порядка, а также для срыва работы сессий совета и угрозы для жизни и здоровья людей в сессионном зале.

Харьковским городским советом, кроме апелляционного обжалования судебного решения по поводу его незаконности и необоснованности, будет возбужден перед органами, обеспечивающими соблюдение норм Конституции и законов Украины в деятельности судей, вопросы персональной ответственности председательствующего судьи в деле», - сказано в заявлении горсовета.