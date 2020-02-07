Решение суда об открытом доступе на сессии будет обжаловано: заявление горсовета

5 февраля Харьковский окружной административный суд вынес решение по делу иску Харьковского антикоррупционного центра, в котором активисты просили признать нарушенными гарантированные Конституцией Украины право на мирные собрания и право на доступ к публичной информации, признав отдельные нормы Регламента Харьковского городского совета 7 созыва дискриминационными и противоречащими украинскому законодательству.
Согласно решению суда доступ гражданам на сессии горсовета будет открытым. На пленарные заседания попасть будет легче. Закрытых слушаний не будет. Также не будет запрета касательно пользования телефонами, а выражать свое отношение касательно того, что происходит в зале - не будет являться нарушением.
В Харьковском городском совете по данному поводу заявили, что будут обжаловать данное решение суда. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горсовета.
«Харьковским окружным административным судом 05.02.2020 объявлена резолютивная часть решения по иску ОО «Харьковский антикоррупционный центр» к Харьковскому городскому совету о признании недействительными отдельных норм Регламента Харьковского городского совета.
Основная часть требований удовлетворена.
Выходя за рамки административного судопроизводства, судом фактически вместо проверки законности осуществлена проверка целесообразности положений Регламента Харьковского городского совета. Считаем это вмешательством судебной власти в компетенцию органов местного самоуправления, которой они наделены Конституцией и законами Украины.
Например, судебным решением председательствующий лишен полномочий, которые на него возложены действующим законодательством, в т.ч. возможности объявить перерыв или закрыть заседание в случае возникновения беспорядка или нарушения порядка ведения заседания, а также отменены нормы Регламента о запрете нарушения правил ведения пленарных заседаний совета.
Принятым судом решением фактически созданы условия для совершения в сессионном зале Харьковского городского совета массовых беспорядков и преступлений, нарушений общественного порядка, а также для срыва работы сессий совета и угрозы для жизни и здоровья людей в сессионном зале.
Харьковским городским советом, кроме апелляционного обжалования судебного решения по поводу его незаконности и необоснованности, будет возбужден перед органами, обеспечивающими соблюдение норм Конституции и законов Украины в деятельности судей, вопросы персональной ответственности председательствующего судьи в деле», - сказано в заявлении горсовета.