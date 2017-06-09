Решил поиграть и выпал из окна. Подробности ЧП в больнице Балаклеи

ЧП произошло накануне, поздно вечером в четверг в одном из корпусов детского отделения Балаклейской больницы. Из окна палаты на третьем этаже выпал 5-летний ребенок.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

Он находился вместе со своей мамой, а также еще младшей сестричкой. Мама находилась в палате. В этот момент ребенок игрался на кровати. Кровать была расположена непосредственно возле окна. Металлопластиковое окно. Окно было открыто настежь, была очень жаркая погода. И в один момент мама отвернулась и услышала, что ребенок закричал. Повернувшись, она обнаружила, что ребенок выпал через окно

Сотрудниками местного райотдела было открыто уголовное производство в отношении мамы мальчика по статье "злостное невыполнение родительских обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия". Впрочем, если в рамках расследования следователи усмотрят вину медперсонала или нарушение правил безопасности по размещению больничных коек в палате, предполагает Константин Шеремет, будет открыто еще уголовное дело по 137 статье - невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской обл.

Производство открыто в отношении мамы. Мамы, которая непосредственно находилась рядом с ребенком, которая видела, что ребенок находится возле открытого окна и своими, скажем так, пассивными действиями могла допустить то, что ребенок выпал через окно. Но опять, же таки, мы не можем отрицать, что возможно в ходе уголовного расследования будет установлена вина и медицинского учреждения. Тем более, мы понимаем, что это дети и открытое окно. И, скажем так, персонал должен был предвидеть это и понимать.

По последней информации правоохранителей ребенок был доставлен в Харьков, его состояние оценивают медики как средней тяжести.