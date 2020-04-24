Респираторы и защитные костюмы: Харьков получил груз с медицинской помощью

Областная клиническая инфекционная больница сегодня получила медицинский груз со средствами индивидуальной защиты для медиков. Это 12 тысяч респираторов и 5 тысяч защитных костюмов.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Сьогодні ми отримали черговий медичний вантаж, вантаж прибув з Києва. Це велика кількість захисних масок, респіраторів. Це більше 12-ти тисяч, а також захисних костюмів, що сьогодні найважливіше

По словам директора Областной клинической больницы Павла Нартова, в медицинском учреждении пока достаточное количество средств индивидуальной медицинской защиты. Перчаток, масок, респираторов, защитных костюмов и очков.

Об их наличии руководство больницы ежедневно информирует профильный Областной Департамент и Облгосадминистрацию. Меняют средства индивидуальной защиты согласно соответствующему приказу МОЗ.

Павел Нартов, директор Областной клинической инфекционной больницы

В середньому на місяць потрібно, якщо ми будемо працювати в повному режимі, потрібно три тисячі костюмів. Це з урахуванням реанімації, приймальне відділення, в нас інші підрозділи є - рентген є, лабораторія, УЗІ-діагностика. Вони ж теж повинні працювати, вони ж теж повинні працювати в засобах індивідуального захисту

По словам Павла Нартова, каждый день запасы средств индивидуальной защиты пополняются. В частности, много помощи поступает также от волонтеров. В случае необходимости средства индивидуальной защиты с медицинского груза будут распределены по опорным больницам, в которых будут принимать больных коронавирусом