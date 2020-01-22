Реставрацию Шаровской усадьбы продолжит крупнейший концерн

22 января 2020 г. 16:00
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21 января украинский департамент Agricultural Solutions компании BASF провел конференцию практических решений под лозунгом «Зрощуй та зростай!», во время мероприятия представители компании анонсировали продолжение масштабного культурного проекта «Восстанавливай с Архитект» — реставрацию объектов входной группы Шаровского дворцово-паркового комплекса в Харьковской области. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания планирует совместно с аграриями и представителями бизнеса продолжать проект по восстановлению части Шаровского архитектурного комплекса.

«Сохранение культурно-исторического наследия страны — задача каждого сознательного украинца. Именно поэтому, реконструкция комплекса — значительное событие не только для компании BASF, но и для всей Украины. Мы хотим, чтобы проект «Возрождай с Архитект» стал не только примером для других компаний, но и побуждал их присоединиться к восстановлению и сохранению исторических памятников Украины ради будущих поколений», — отметил руководитель департамента Agricultural Solutions BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа Андрей Касьян.

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