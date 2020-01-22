Реставрацию Шаровской усадьбы продолжит крупнейший концерн

21 января украинский департамент Agricultural Solutions компании BASF провел конференцию практических решений под лозунгом «Зрощуй та зростай!», во время мероприятия представители компании анонсировали продолжение масштабного культурного проекта «Восстанавливай с Архитект» — реставрацию объектов входной группы Шаровского дворцово-паркового комплекса в Харьковской области. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания планирует совместно с аграриями и представителями бизнеса продолжать проект по восстановлению части Шаровского архитектурного комплекса.