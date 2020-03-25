Режим ЧС: что это значит?

Введение в Украине режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса не предполагает специальные ограничения прав и свобод украинцев. Об этом информируют в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«С сегодняшнего дня и до 24 апреля в Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии... Это означает, что некоторые государственные институты, в частности, службы социальной защиты, будут работать усиленно, однако специальных ограничений прав и свобод украинцев не предполагается», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что чрезвычайная ситуация не является чрезвычайным положением, при котором устанавливается особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение; ограничивается движение транспортных средств и их досмотр; усиливается охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; запрещается проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом; запрещаются забастовки и разрешается принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины решением на своем заседании в среду ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.