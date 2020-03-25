Режим ЧС: что это значит?

Также отмечается, что чрезвычайная ситуация не является чрезвычайным положением, при котором устанавливается особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение; ограничивается движение транспортных средств и их досмотр; усиливается охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; запрещается проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом; запрещаются забастовки и разрешается принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины решением на своем заседании в среду ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19.