 

Режим "Инкогнито" не защищает информацию о просмотре порно

18 июля 2019 г. 16:14
Источник: ТСН
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Facebook и Google и базы данных Oracle собирают информацию о просмотре погрнографии и передают ее третьим лицам. 

Исследователи из компаний Microsoft, Carnegie Mellon и Университета Пенсильвании анализировали данные из более 22 тысяч порносайтов и идентифицировали средства отслеживания, которые передают данные третьим лицам. Специалисты установили, что 93% всех изученных страниц порносайтов передают данные пользователей третьим лицам.

Также исследование показало, что даже просмотр взрослых видео в режиме "инкогнито" в браузере не защищает вас от утечки информации.
Для передачи информации используют специальные трекеры. Так, Google или его дочерние компании имели трекеры на 74% сайтах, Oracle - 24% и Facebook - 10%.

Размещают на сайтах их по разным причинам. Например, для отслеживания трафика на сайте. Что происходит с полученными данными и какие конкретно данные изучают, установить трудно. 

Также в ходе исследования было установлено, что только 17% порносайтов были зашифрованы, поэтому остальные пользователи остаются незащищенными.
Представители Facebook и Google заявили, что не используют информацию, собранную от посетителей порносайтов, для создания маркетинговых профилей и рекламы. В Oracle информацию не комментировали.

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