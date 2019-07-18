Режим "Инкогнито" не защищает информацию о просмотре порно

Facebook и Google и базы данных Oracle собирают информацию о просмотре погрнографии и передают ее третьим лицам.

Исследователи из компаний Microsoft, Carnegie Mellon и Университета Пенсильвании анализировали данные из более 22 тысяч порносайтов и идентифицировали средства отслеживания, которые передают данные третьим лицам. Специалисты установили, что 93% всех изученных страниц порносайтов передают данные пользователей третьим лицам.

Также исследование показало, что даже просмотр взрослых видео в режиме "инкогнито" в браузере не защищает вас от утечки информации.

Для передачи информации используют специальные трекеры. Так, Google или его дочерние компании имели трекеры на 74% сайтах, Oracle - 24% и Facebook - 10%.

Размещают на сайтах их по разным причинам. Например, для отслеживания трафика на сайте. Что происходит с полученными данными и какие конкретно данные изучают, установить трудно.

Также в ходе исследования было установлено, что только 17% порносайтов были зашифрованы, поэтому остальные пользователи остаются незащищенными.

Представители Facebook и Google заявили, что не используют информацию, собранную от посетителей порносайтов, для создания маркетинговых профилей и рекламы. В Oracle информацию не комментировали.