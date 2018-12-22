Режиссер Олег Сенцов не собирается работать в колонии

22 декабря 2018 г. 8:59
Источник: УНИАН
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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается работать в российской колонии.

Об этом Крым.Реалии сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Он (Сенцов – ред.) не собирается трудиться и не желает быть (привлеченным – ред.) ни к какому производству. Возможно, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке», – сказал он.

Также Динзе сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о выписке украинского режиссера Олега Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

«Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте», – сказал Динзе.

Напомним, 21 декабря в региональном управлении ФСИН РФ сообщили, что Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

 

 

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