Резиновая плитка за 2 миллиона. Пытается ли завысить парк им. Горького цену на очередную закупку?

В парке имени Горького решили закупить 1100 квадратных метров резиновой плитки. И не поскупились и объявили тендер на целых 2 миллиона гривен, в то время как антикоррупционщики сравнив рыночную стоимость такой плитки в разных городах выяснили, что цена выставленная на аукцион, который, кстати, должен состояться уже 20 февраля, завышена вдвое.

Игорь Черняк, депутат горсовета, активист "ХАЦ"

Насправді парк Горького він виступає такою собі пральною машиною для грошей Харківських чиновників по-перше тому що є очевидні зловживання пов’язанні з процедурами закупівель, коли закуповується за завищеною вартістю - це от як приклад ось ця історія з гумовим покриттям є історії які пов’язанні з реконструкцією за завищеними цінами - найдорожчий туалет в Україні понад ніж 5 мільйонів гривень і є історії які пов’язані з тим, що власне не має контролю за доходами цього парку.

Это в то, время как доходы парка рассказывает депутат горсовета Игорь Черняк за первое полугодие 2019 составили всего 32 000 гривен. В целом, по словам антикоррупционщика за последние 4,5 года общие его убытки составляют более 40 миллионов гривен.

Игорь Черняк, депутат горсовета, активист "ХАЦ"

Прибутки, які показує парк Горького ну вибачте вони зовсім не співмірні з обсягами того що відбувається в парку Горького. Більше того протягом певного періоду парк був взагалі збитковим, аде є ще одна цікава деталь - це той кредит який був взятий на реконструкцію цього парку тому що власне кредитні кошти на теперішній час - тіло кредиту воно майже зовсім не погашене. тому що парк Горького він обслуговує лише відсотки за цим кредитом. хоча коли відкривався парк то пан Кернес обіцяв, що власне парк буде прибутковим і що парк заробить гроші для того щоб їх повернути банку.

С тех пор говорит Черняк прошло восемь лет и за последние 5, сумма невыплаченного кредита колеблется от 240 до 300 миллионов гривен. Харьковчане же жалуются, говорят такая плитка есть в двух местах парка на детских площадках, летом она воняет резиной, когда нагревается, а сейчас видно, что местами действительно отделилась от земли и требует замены. Впрочем, говорит Лидия, если и тратить такие средства, нужно приобрести что-то более качественное.

Лидия

Конечно, нужно более экономно в наше трудное время. Там вот вся поднялась плитка эта, вот так вот она, детям не удобно, дети спотыкаются, а здесь запах уже и цвет меняется. Так что его нужно чем-то другим заменять.

Александра

Ну, в принципе и эта нормальная ещё я думаю, есть другие вопросы, на которые нужно деньги потратить. Вторая инфекционная больница — это проблема большая, там не матрасов нормальных, ни постельного белья, ни кровати, ничего нет для детей. поэтому я считаю, что это бы важнее плюс трубы наши. Которые постоянно текут, отопление не вовремя и вода с перебоями. И вода не очень хорошего качества.

Антикоррупционщики надеются, что руководство коммунального предприятия, все же отменит эту закупку, и объявит новую цену - снизив ее вдвое.

Игорь Черняк, депутат горсовета, активист "ХАЦ"

Наша публікація була направлена на те, що це можна виправити на теперішній час, можна зекономити бюджетні кошти більше того вже були випадки коли після наших публікацій самі замовники, розпорядники коштів вони реагували і ці порушення. Відповідно, якщо ми будемо бачити, що все ж таки жодної реакції немає. То це буде звернення до правоохоронних органів, які мають на це реагувати. Тут є інша проблема, що фактично у Харкові правоохоронні органи ефективно не розслідують відповідні кримінальні провадження.

На сайте «Проззоро» указано, что выполнить данные работы должны до 1 мая. Но вот узнать в пресс-службе парка Горького или в горсовете, где именно должны класть эту плитку, когда и за сколько ее заменяли в последний раз и вообще почему стоимость завышена вдвое - не удалось. В течение целого дня новостям АТН комментариев не предоставили. А по телефону, который указан в закупке сообщили, что заказчик пока отсутствует и будет только завтра.