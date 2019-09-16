 

Резонансное дело: водитель, убивший ребенка, получил приговор

16 сентября 2019 г. 18:05
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Суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему на сельской улице 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Приговором Сахновщинского районного суда области 32-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
 
По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, водителя приговорили к 3,5 годам лишения свободы с лишением прав на 2 года.
 
Трагедия произошла еще в ноябре 2017 года в одном из сел Кегичевского района. Водитель автомобиля УАЗ двигался по сельской дороге с превышением скорости. Мужчина не отреагировал, когда  девочка-пешеход пыталась перейти проезжую часть от собственного двора на другую сторону улицы. У ребенка почти не было шансов вовремя среагировать на машину, потому что она имела недостаток слуха. Водитель на скорости сбил девочку и протянул пострадавшую по дороге еще несколько метров.
 
Несмотря на то, что ребенка доставили в больницу в кратчайшие сроки, спасти жизнь 11-летней девочке медикам не удалось - в результате аварии она получила несовместимые с жизнью травмы.
 
Осужденный свою вину признал в полном объеме и возместил заявленные в гражданском иске убытки.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.

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