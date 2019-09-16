Резонансное дело: водитель, убивший ребенка, получил приговор

Суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему на сельской улице 11-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Приговором Сахновщинского районного суда области 32-летнего мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель ребенка (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, водителя приговорили к 3,5 годам лишения свободы с лишением прав на 2 года.

Трагедия произошла еще в ноябре 2017 года в одном из сел Кегичевского района. Водитель автомобиля УАЗ двигался по сельской дороге с превышением скорости. Мужчина не отреагировал, когда девочка-пешеход пыталась перейти проезжую часть от собственного двора на другую сторону улицы. У ребенка почти не было шансов вовремя среагировать на машину, потому что она имела недостаток слуха. Водитель на скорости сбил девочку и протянул пострадавшую по дороге еще несколько метров.

Несмотря на то, что ребенка доставили в больницу в кратчайшие сроки, спасти жизнь 11-летней девочке медикам не удалось - в результате аварии она получила несовместимые с жизнью травмы.

Осужденный свою вину признал в полном объеме и возместил заявленные в гражданском иске убытки.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку длится срок апелляционного обжалования.