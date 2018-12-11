Результаты экспертиз по наличию опиатов в организме Зайцевой готовы. Когда их смогут заслушать в суде?

Выводы дополнительной экспертизы о наличии в организме Елены Зайцевой наркотических веществ, которая была назначена судом, уже известны. Подробную информацию о результатах должны были заслушать на очередном заседании по резонансному делу о смертельном ДТП на Сумской, в результате которого погибли 6 человек. Адвокат пострадавших Лариса Матвеева отметила, что уже ознакомилась с документом и подчеркнула, что эксперты на оказали однозначного заключения о состоянии Елены Зайцевой.

Лариса Матвеева, представительница потерпевших:

Фактично зазначили, що недостатньо вхідної інформації для якогось остаточного висновку. Тому фактично ми отримали так звану пусту експертизу. Якщо визначили наявність опіаітв, потім - іншим методом визначили які саме опіати, у нашому випадку це кодеін, який є наркотичною речовиною, визначений постановою Кабінету Міністрів за номером 770, Ні в кого не викликає сумнівів, що це є наркотичною речовиною, тому в даному випадку, чому саме у зазначеній експертизі потрібно було визначити саме кількість речовин, по відношенню до чого?

В свою очередь, прокуроры результаты экспертиз должны получить уже сегодня и после этого смогут подробно прокомментировать выводы специалистов. А вот во время судебного заседания заслушать информацию, указанную в результатах дополнительной экспертизы, участники процесса не успели. Представитель второго обвиняемого Геннадия Дронова заявил ходатайство - попросил перенести заседание из-за болезни одного из защитников Дронова, Сергея Перепелицы.

Андрей Гепалов, представитель Геннадия Дронова:

Керуючись статтями 7,9, 20, 322 КПК України прошу судове засідання у справі призначене на 14 годину 11 грудня та 12 грудня 18-го року без участі захисника Дронова, Перепелиці Сергія Івановича, не проводити та відкласти розгляд справи.

Судья Виктор Попрас заслушав мнение всех сторон о переносе, решил объявить перерыв. Следующие заседания по делу о ДТП на Сумской состоятся 19 и 20 декабря.