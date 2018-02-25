Резюме Стива Джобса пустят с молотка

25 февраля 2018 г. 13:15
Источник: УНИАН
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Резюме Стива Джобса, которое он заполнил еще до основания Apple, будет продано на аукционе в марте, сообщает The Guardian.

Резюме было написано в 1973 году, в нем содержится несколько орфографических и пунктуационных ошибок.

В частности, Джобс написал свою фамилию с маленькой буквы.  

Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона.

В резюме не указано, на какую должность он претендует.  

Стартовая цена лота составляет 50 тысяч долларов.

В сентябре 2016 года аукционный дом Julien Live выставил на онлайн-торги личные вещи основателя корпорации Apple Стива Джобса. 

В частности, на сайте аукциона была представлена одежда, которую американский предприниматель носил в повседневной жизни, передает портал The Next Web.

Помимо множества рубашек и брюк пользователям предложили приобрести несколько наручных часов, кошелек, запонки, набор ключей, CD-плеер Джобса и даже коричневый махровый халат от Dior.
 

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