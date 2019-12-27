РФ "принципиально" требует отдать обвиняемых в теракте возле Дворца Спорта. Как отреагировали родственники погибших

Первым во время дебатов имеет слово прокурор Владимир Лымарь. Он коротко озвучивает обстоятельства дела. Кровавый теракт произошел 22 февраля 2015 года. Взрыв прогремел во время патриотической ходы у Дворца Спорта, посвященной памяти Героев Небесной Сотни. Трагедия унесла жизни 4 человек. В том числе 15-летнего школьника Дани Дидика. Еще 9 человек получили ранения.

По подозрению в совершении преступления задержали трех харьковчан - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. По данным следствия, они получили задание от российских спецслужб, прошли специальную подготовку в Белгороде и должны были получить за теракт около 10 тысяч долларов.

Прокурор требует для всех фигурантов дела пожизненного заключения с конфискацией имущества. Однако вскоре заявляет ходатайство об изменении подсудимым меры пресечения. Вместо содержания под стражей - личное обязательство. По его словам, это необходимо для обмена, согласованного Россией и Украиной в рамках нормандского формата.

Владимир Лымарь, прокурор:

На жаль, я мушу констатувати, що до списку обмінюваних осіб принципово заявлені Башликов, Дворніков та Тетюцький, обвинувачувані. Що ще раз підтверджує факт дій обвинувачуваних на розхитування ситуації в Україні.

Родственники погибших реагируют на заявление прокурора со слезами на глазах и эмоционально выступают в дебатах. Их адвокат просит в изменении меры пресечения отказать.

Марина Толмачева, родственница погибшего:

Всі, хто підпишуть ці списки обміну, вони беруть на себе відповідальність за те, що ці мразі повернуться в Україну. І ще не одного нашого українця, не дай Боже… Вони відповідають за все повною мірою своїми підписами під цими списками.

Татьяна Сухорукова, родственница погибшего:

Мій брат, як офіцер виконав свій обов’язок перед нашою країною до кінця. Меня шкода, що побратими, які вижили і отримали поранення іншої думки. Але я особисто проти обміну.

Олег Головков, представительница потерпевших:

Прошу визнати їх винними, призначити покарання, яке зазначив прокурор, задовольнити цивільні позови, в зміні запобіжного заходу відмовити.

Представитель Владимира Дворникова по делу, адвокат Игорь Нагорный подчеркивает - его подзащитного удерживают за решеткой незаконно уже более 4 лет.

Игорь Нагорный, адвокат одного из обвиняемых:

Ми багато разів казали про те, що незаконно утримуються під вартою обвинувачувані. Нас ніхто не чує, всі апеляційні скарг відхиляються щодо строків тримання під вартою.

Дворников, Тетюцкий и Башлыков не комментируют информацию по обмену. В дебатах и ​​во время последней речи уверяют, все обвинения беспочвенны. Просят у суда полностью их оправдать. Говорят - ко взрыву не имеют никакого отношения.

Владимир Дворников, обвиняемый:

Приговор обвинительный, пожизненное или три пожизненных, я не приму, принять не могу и никогда не приму, потому что ни я, ни мои товарищи не причастны никоим образом к данному происшествию.

Виктор Тетюцкий, обвиняемый:

Я считаю, что каждый имеет полное право сходить с ума по-своему, хоть прыгая на майдане, хоть участвуя в хоровом пении гимна во время марша, хоть заворачиваясь в желто-голубую простынь во время судебных заседаний. Но только есть огромная разница между антипатией и готовностью совершить преступление.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату. Свое решение представители Фемиды должны огласить 28 декабря.