Риск остаться без света, а иногда и без воды из-за воров. Харьковские энергетики говорят о большом количестве краж оборудования

В селе Высокое Золочевского района водоснабжение возобновили только накануне. Жители 40 домов остались без питьевой воды на несколько дней и были вынуждены ездить за ней в соседние населенные пункты. Причина – украденные провода с линии электропередач, которые питают скважины.

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

Местный РЭС восстановил линию электропередач, подал напряжение на эту скважину и люди получили питьевую воду. дело в том, что в этом селе нет колодца. Вот такой пример, который красноречиво говорит о том, что хищения энергообрудования еще опасны тем, что лишают и жителей Харькова, и области благ цивилизации.

В течение трех кварталов 2017-го произошло почти две сотни краж энергооборудования, рассказывают энергетики. Воры охотятся за цветными металлами – электрическими кабелями и алюминиевыми проводами, пользуются спросом у них части трансформаторов и счетчики, а также трансформаторное масло. Последним разбавляют дизельное топливо и потом продают по ценам ниже, чем на официальных автозаправках. Однако это приносит прибыль реализаторам, а владельцам машин только убытки: в трансформаторное масло энергетики добавляют специальные компоненты, которые приводят к поломке двигателя.

Станислав Черненко, нач. службы экономической безопасности АК "Харкьовоблэнерго":

Совершают кражи траснформаторного масла, как правило, весенне-осенний период года. Наиболее поражены кражами районы, которые граничат с Донецкой областью - Изюмский и Барвенковский. Тажке совершены кражи в Балаклейском районе, Харьковском, Люботинском и Валковском. Общий вес похищенного трансформаторного масла на сегодняшний день составил 3 тонны 555 кг.

Охраной важных объектов занимаются группы быстрого реагирования и полиция охраны, на трансформаторных подстанциях установлена сигнализация. Среди населения проводится информационная кампания по поводу сообщений о кражах, но статистика, отмечают энергетики, до сих пор – неутешительная. Из-за воровства энергооборудования в течение 9 месяцев этого года компания «Харьковоблэнерго» потеряла больше, чем полтора миллиона гривен, часть дел уже рассматриваются в суде, однако по десяткам случаев расследования продолжаются.