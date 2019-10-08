Родителей и полицию - под суд: почему никто не слышал бабушку, которая пыталась уберечь малышку от смерти?

8 місяців. З февраля до августа місяця ходила. Поки Дашуньку вбили... - Ви всі ці 8 місяців намагалися забрати в них її? - Да...- До кого ви зверталися? - Та практіческі до всіх.

Это бабушка погибшей трехлетней Даши - Надежда Козырева. Ее дочь Юлию обвиняют в избиении до смерти собственного ребенка, женщину в зал как раз заводит конвой.

По словам Надежды, дочь закончила педагогический и около 5 лет отработала учительницей младших классов, и все изменилось, как только Юля нашла новую любовь и переехала к нему вместе с Дашей. С тех пор бабушка периодически начала замечать на теле внучки синяки, рассказывает Надежда.

Надежда Козырева, бабушка погибшей девочки

Худюча, кості і шкура, лице жовто-синюшнього... - Вже бита була? - Воно і бите, і не випускали її на воздух! Вона не ходила, не гуляла. З собачкой вийде погуляє, а дитину в хаті держать, як це так?! Як піднімаю футболочку - а в неї од копчика отак все синє, і синє, і вже сходящє таке.

На очередном судебном заседании Надежда вспоминает, как силой забирала внучку, чтобы отвезти в больницу. За месяц до смерти Даши. Уже тогда медики зафиксировали побои, приехали полицейские, которые вернули маленькую родителям. И ребенка пытали еще 5 недель.

По словам начальника Купянского отдела Изюмской местной прокуратуры Дмитрия Яциченко, смерть ребенка наступила в результате травмы головы и отека мозга. А скорую помощь мать вызвала, когда ее дочь уже несколько часов как была мертва.

Дмитрий Яциченко, начальник Купянского отдела Изюмской местной прокуратуры

Було встановлено, що на тілі дитини були ознаки катування, були побої, які накладались одні на одні, також були свіжі побої, які були встановлені вже під час суд-медекспертизи після смерті дитини.

Экспертизу провели позже, а в начале Юлия, мать умершего ребенка, заверяла медиков и полицейских, что ее девочка подавилась яблоком.

Наталья Мирошниченко, тетя обвиняемой

І вони ходили по свободі. Ходили по городу, бачили їх в оптових магазинах, ходили, сміялись, гиготали, весело було їм. - Ви ж Юлю з дитинства знаєте. - Ну, до цього Сергєя я її знала. Потом він їй просто запрітив з нами общаться. Мені він три раза угрожав, що горло переріже. Так шо, може, він і їй таке казав, може, вона й боялась цього.

Тетя и мать обвиняемой в течение нескольких месяцев били тревогу, чтобы не допустить трагедии, Наталья говорит, даже пытались лишить Юлию родительских прав.

В поліцію ми неоднократно обращались, нас то до того, то до того - не хотять і слухать. - А шо відповідали? От ви їм кажете: «дитину бьють», а вони що? - А вони кажуть, «ми не имеем права», давайте з‘їздим! Ну просто хоть подивиться, жива вона чи нє.

Когда начали разбираться в деле, под следствием оказались ювенальные инспекторы и следователи. Всего 5 правоохранителей, которые должны были предотвратить трагедию, рассказывает пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Це не дні, це не тижні, це місяці. Перші заяви взагалі списувалися. Клалися «у шухляду», і про них забували. Ювенальні поліцейські, які мали б провести перевірку, внести дані до єдиного реєстру протягом 24 годин з моменту надання цієї заяви бабусею!

Полицейским грозит до 5 лет за решеткой, их дело вскоре передадут в суд. А суд над родителями находится уже на завершающей стадии, оба своей вины не признают.

- Що ви кажете? Вдома вас не було? - Да.

Родителям ячейки инкриминируют сразу три тяжелые статьи. Хотя роковой удар, по версии следствия, нанес мужчина. А Юлия молчала, покрывала, и сейчас тоже защищает своего мужа, официально поженились они уже в СИЗО недавно.

Юлия Кравченко, обвиняемая

Ніколи б в житті ми навіть руки не підіймали на свою дитину. - А чому за результатами експертизи дитина була вся в синцях, вся побита? Це було удушення яблуком, але синці і це все - дитина була адекватною здоровою дитинкою, яка постійно плигала, скакала, тобто, постійно вона могла впасти, для того, щоби отримати синець. Я мати, так само, як це батько, ми любили, любимо і будемо пам‘ятати свою доньку.

Более того, когда умерла дочь Юлии, женщина снова носила под сердцем малыша, и уже за решеткой в январе родила девочку, которую на каждый суд привозят вместе с женщиной. И пока продолжаются слушания, ребенком занимаются полицейские.

В дану минуту, в дану секунду ця дитина утримується в ізоляторі тимчасового тримання в Національній поліції міста Куп‘янська. Чи відповідають умови, щоб утримувати там дитину?

Пока судья не вынесет решение по данному делу, по закону разлучать мать с новорожденным нельзя. Поэтому девочка растет в камере.

Душа рветься на часті, но єсі вона заробила, хай получає. Надо довічно - значить, довічно.

Если вину родителей докажут, им грозит доживать за решеткой.