 

Родителей школьников будут штрафовать за прогулы детей

17 октября 2019 г. 12:58
Источник: 112.UA
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Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей.

Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров № 684.

В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те (по необходимости) – уведомить полицию.

Уточняется, что уважительной причиной отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.

Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу, то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет, то требуется заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.

Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.

Такие дела рассматривают на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф – в размере от 1700 до 5100 грн, без учета судебного сбора.

 

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