Родители смогут самостоятельно выбирать форму обучения для детей - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что родители могут сами выбирать форму обучения для своих детей. Об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Он отметил, что согласно решению правительства 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако, в "красных зонах" обучение будет проходить дистанционно.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", - отметил Премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Отдельно Премьер подчеркнул, что из госбюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и др.

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем", - сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако, если вуз находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.



