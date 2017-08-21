"Родители SOS" против выступлений чиновников на школьных линейках

21 августа 2017 г. 18:03
Автор: Светлана Еченина
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Активисты общественной организации "Родители SOS" на днях подготовили и опубликовали в соц. сетях обращение к чиновникам, в котором просили их не приходить на праздник первого звонка. Инициатива неожиданно получила весьма активную поддержку.

Екатерина Святец, глава ГО «Благосвіт»

Ну Вы поймите, да, они работают, они что-то делают.  Ну с другой стороны, давайте уборщица Марья Ивановна выйдет и начнет рассказывать о том, что она классно моет школы или родители… папа какой-нибудь придет, скажет: «я классно Вам штукатурил, давайте я Вам расскажу». Ну, то есть, число людей, которые во всем этом присутствуют, может быть огромное и если каждый начнет рассказывать, что я молодец, посмотрите какой я красавец, то, причем тут дети?  И нужно ли им это?

 Елена Грипич, мама второклассницы:

Естественно, никто средств своих личных не вкладывает в это. Это однозначно финансируется через админ. ресурсы. и наши чиновники только выхваляются перед родителями, не более того. Поэтому, пора уже закрывать эту дорожку и мучить наших детей. Тем более, речь у этих чиновников бездарная, противно слушать

Перестать пиариться и не держать детей на солнце с шарами и цветами, на которые тратится много денег, призывают чиновников родители. они предлагают, депутатам и должностным лицам разных уровней, делать все вклады в развитие школы уже второго сентября и уверяют - школьники и сами в состоянии рассмотреть новую спортивную площадку или инвентарь. Но вот у Ольги Деменко, директора  Департамента образования горсовета, на этот счет другое мнение.

 Ольга Деменко, директор  Департамента образования горсовета:

 Я считаю, что надумано, вот это все. Ну, то есть, притянуто за уши. Что такого? Или, извините, если пришел глава администрации и говорит : «Летом мы старались  и создали в Вашей школе стадион и ,пожалуйста ребята, вот Вам мячи, вот Вам этот самый... мы Вам заменили 30 окон, отремонтировали 1000 метров кровли. Что в этом плохого, скажите?

В том, что некоторым детям становится плохо на линейке, нет вины чиновников, а скорее плохая организация праздника со стороны руководства школы, добавляет Деменко. Более того, она уверена, что визиты чиновников воспитывают в детях лучшие качества, следует расти на достойных примерах.

Видео: 

"Родители SOS" против выступлений чиновников на школьных линейках- 21.08.2017

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