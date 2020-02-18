Родителям юных харьковчан расскажут о важности математики

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, очередное занятие в Школе для родителей города Харькова «ПЛАНЕТА «7-Я» на тему «Математика в течение жизни» состоится 20 февраля в Харьковском физико-математическом лицее №27.

Актуальность темы вызвана тем, что 2020/2021 учебный год Указом Президента Украины объявлен Годом математики в Украине.

Также в 2021 году вводится обязательная государственная итоговая аттестация учащихся 11 классов по математике в виде внешнего независимого оценивания.

Целью занятия «Математика в течение жизни» станет привлечение внимания родителей к качественному математическому образованию для формирования у учащихся надлежащего уровня математической компетентности, повышение мотивации соискателей образования для успешного овладения математическими знаниями и навыками, их применение в социальной, экономической, технологической, научной и других сферах общественной жизни.

Спикерами занятия для родителей станут педагоги ХФМЛ №27, выпускники учебного заведения, учащиеся и их родители.

Вниманию слушателей будут предложены выступления на темы: «Гимн математике в исполнении физика», «Как заработать миллион», «ВНО-2021 глазами десятиклассника», «Эмоциональный аспект подготовки к ВНО: советы родителям» и др.

Начало мероприятия - в 16:00.

Проект «Школа для родителей» реализуется Городским родительским советом совместно с Департаментом образования с 2017 года.