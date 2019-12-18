Рок-музыка напротив полицейского главка: концерт в поддержку Андрея Антоненко в Харькове

Семь вечера, центр Харькова. Под открытым небом, со сцены напротив областного управления полиции, звучит рок-музыка. Многие знают Андрея Антоненко, известного в музыкальных кругах как Риффмастер, лично. Музыканты говорят: возмущены заявлениями, которые прозвучали от правоохранителей, еще до того, как Антоненко стал подозреваемым.

Василий Рябко, музыкант группы «Папа Карло»

Ми не віримо. По-перше, ми добре знаємо Андрія, а по-друге, кожна людина невинувата, поки суд не докаже, що вона винувата. А коли виходять перші особи держави і на камеру кажуть нам, що вже знайшли вбивць і треба знайти замовників, то це означає, що це тиск на слідство і на суд

Идея устроить концерт возникла в конце прошлой недели, говорит харьковский музыкант Василий Рябко. Никто из тех, кому предложили выйти на сцену, не отказал.

Сергей Жадан, писатель, музыкант

Сьогодні когось одного взяли без достатніх на то підстав, завтра когось другого візьмуть. Ми не можем припустити, щоб Україна перетворилась на поліцейську державу. Ми хочемо побудувати нормальну європейську країну.

Марко Терен, поэтесса

Ми маємо стояти один за одного, це наш волонтер, це наш музикант, це людина, яка творила разом з нами сучасне українське мистецтво і вболівала за долю України

Возле сцены организаторы концерта устроили перфоманс. Так хотели показать, что доказательства по делу Антоненко их не убедили. С этим соглашаются и харьковчане, которые пришли на концерт

Анатолий, харьковчанин

Ну, тут больше дело не в концерте, а в поддержке. Без тех людей - волонтеров, добровольцев - я б сегодня не жил в мирном, свободном Харькове

Игорь, харьковчанин

В правовом государстве должны соблюдаться законы, а то, что начинает происходить, это неправильно

Всего на концерт пришли около полутысячи человек. За порядком следила сотня полицейских. Из областного управления полиции к людям никто не вышел.