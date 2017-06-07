Россия брутально нарушает минские соглашения, - Порошенко

07 июня 2017 г. 18:49
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация брутально нарушает минские соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины по результатам встречи президента с действующим председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом.

"Глава государства обратил внимание на продолжающееся грубое нарушение Кремлем минских договоренностей, свидетельством чего является очередное обострение ситуации по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, президент подчеркнул, что все чаще целью для обстрелов с применением запрещенного вооружения становятся гражданские объекты. Кроме того, особое внимание было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков.

Главной целью российской тактики запугивания наблюдателей Порошенко назвал максимальное ограничение доступа миссии в оккупированную территории вплоть до полного вытеснения СММ ОБСЕ из региона.
 

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