Россия будет отправлять в ОРДЛО больных с симптомами коронавируса

09 марта 2020 г. 13:00
Источник: РБК-Украина
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По данным разведки, на территории России находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта.

"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Довжанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

 

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