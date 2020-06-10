Россия и Китай - главные дезинформаторы о COVID-19 в мире

10 июня 2020 г. 15:25
Источник: РБК-Украина
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Российская Федерация и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации. Обе страны входят в число "иностранных игроков", которые стремятся "подорвать демократические дебаты" и повысить свой имидж. Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила она.

При этом она отметила, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией об борьбе с коронавирусом.

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