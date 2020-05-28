Россия назвала условие прекращения огня на Донбассе

На заседании Совета безопасности ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах Российская Федерация заявила, что без снятия санкций не будет глобального прекращения огня.

Об этом сообщил спикер миссии Украины в Организации Объединенных Наций Олег Николенко, прокомментировав заявление делегации РФ.

"В этой связи мы считаем весьма актуальным призыв Генерального секретаря о глобальном прекращении огня от 23 марта 2020 года. Но этот его призыв будет звучать неполно вне отсылки на его предыдущее обращение: отменить санкции, которые могут подорвать способность стран реагировать на пандемию. Тот же призыв был высказан Верховным комиссаром по правам человека, который подчеркнул, что в контексте глобальной пандемии политика противодействия медицинским усилиям в одной стране повышает риск для всех нас", - заявила РФ в Совбезе ООН.

"Ранее мы слышали только то, что санкции мешают гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. Не помогло, поэтому решили вернуться к старым практикам - шантажа", - отметил Николенко.

По его мнению, заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. "Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращение огня не будет. Русские всегда найдут повод для продолжения агрессивной политики", - добавил спикер миссий Украины в ООН.