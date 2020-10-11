Россия обновила суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 впервые с начала пандемии превысил уровень заболеваемости в 13 тысяч новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в воскресенье, 11 октября.

Указано, что за последние 24 часа в 85 регионах РФ выявили 13 634 больных. Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где заразился 4 501 человек. Выздоровели 244 пациента, еще 35 скончались.

В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 случаев коронавируса. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 020 442.

Напомним, за минувшие 24 часа в Украине обнаружили 4 768 новых случаев COVID-19. Это почти на тысячу меньше вчерашнего показателя. Скончались 85 заболевших, выздоровели – 937 пациентов.