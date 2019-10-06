Россия объявила бизнесмена Фукса в розыск

Бизнесмен Павел Фукс объявлен Россией в розыск.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из московских судов.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - сказала представитель суда.

"Интерфакс" пишет, что Фукс в лице компании Mos City Group участвовал в строительстве крупных объектов в Москве.

В декабре 2018 года стало известно об уголовном деле о мошенничестве в отношении застройщика московского долгостроя Sky House, который с 2014 года не исполнял обязательств перед дольщиками.

Sky House начали строить в 2009 году.

Предполагалось, что он будет готов через два года, но сейчас здание достроено на 90%.

Застройщик проекта - компания "Олтэр" - входит в Mos City Group, а возглавлял ее брат Павла Фукса Роман Фукс. Следствие попросило о его заочном аресте 5 октября.

Сейчас Фукс занимается проектами в Украине.