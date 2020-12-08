Россия предложила производить вакцину от COVID в Украине

08 декабря 2020 г. 17:10
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи заявляет о готовности начать производство вакцины от коронавируса Спутник V в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба РФПИ во вторник, 8 декабря.

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами", - говорится в сообщении.

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО Биолек. Производственные мощности Биолек, на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - заявили в РФПИ.

Ранее академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко заявил, что Украина не располагает техническими возможностями для производства вакцин от коронавируса, но саму вакцину ученые разработать могут.

В то же время, в Минздраве утверждают, что у Украины есть производители, способные начать выпуск вакцин.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53