Россия требует экстрадировать подозреваемого в тяжких преступлениях. Он уверяет: является гражданином Украины

Андрей Зима - 42-летний уроженец Луганской области. Долгое время жил в России, там имел собственный строительный бизнес. В начале двухтысячных даже стал депутатом городской думы Ростова на Дону.

Проблемы с бизнесом у него начались после кризиса 2008-го. Этим воспользовались определенные лица, которые в дальнейшем получили поддержку правоохранительных органов РФ, рассказывает сестра Андрея.

Татьяна Чабанова, сестра подозреваемого

В этот момент - слабости его компании - на его бизнес обратили внимание некие криминальные элементы. С помощью, руками правоохранительных органов просто решаются свои какие-то вопросы. Когда в компании изымают документы, выемки, обыски ... просто перекрыли возможность нормальной экономической деятельности компании

Андрея Зиму правоохранители задержали в Харькове 21 октября. С 23-го мужчина находится под стражей. Мужчину подозревают в убийствах и бандитизме на территории России. Также у него обнаружили 3 паспорта - на фамилию Зима, Вельминский и Чабанов. Последняя уже четыре года находится в списках розыска Интерпола.

Между тем, прокурор Евгений Волык говорит, исследовать являются ли выдвинутые Россией обвинения объективными, или же основываются на преследованиях в прокуратуре не могут.

Евгений Волык, прокурор Харьковской местной прокуратуры №2

Доказова база органами прокуратури і судом не перевіряється, тобто страна-запитувач відповідно до Європейської конвенції щодо видачі правопорушників надає інформацію щодо обрання до вказаної особи запобіжного у вигляді тримання під вартою, оголошення його в міжнародний розшук та дані щодо особи. Відповідно до вказаних паспортів, він є громадянином України, але відповідно з інформації Державної міграційної служби України - громадянин Зима-Чабанов був позбавлений громадянства України в 2013 році

Сам подозреваемый, по словам его сестры, уверяет, что от российского гражданства отказался, потому украинское - законное, а второй паспорт был ему необходим из-за преследования в РФ.

Татьяна Чабанова, сестра подозреваемого

Я вижу тут факт обслуживания интересов российских криминальных элементов вместе с российскими правоохранительными органами, которые, к сожалению, сейчас действуют в тандеме, и здесь, получается, местные правоохранительные органы - либо по незнанию или нет желания выяснить ...

В Украине Андрей снова построил бизнес - в Донецке познакомился с будущей женой, женился и стал отцом четырех детей. В Харьков переехали несколько лет назад. Проблем с законом Украины не имел, но проблемы в России не скрывал, говорит жена подозреваемого.

Анна Зима, жена подозреваемого

Так как он приехал в Украину, он отказался от российского гражданства и принял наше украинское гражданство. У нас в браке рождались детки, мы получали свидетельства о рождении - все было в порядке

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Туда его отправили на 40 суток - до поступления запроса на выдачу от Российской Федерации. Меру пресечения сторона защиты будет обжаловать в апелляционном суде.

Адвокат подозреваемого уже успел ознакомиться с теми материалами уголовного производства, которые прислала Россия.

Владимир Глущенко, адвокат подозреваемого

Там все обвинение основываются на показаниях исполнителя убийств, который подписал со следствием соглашение. Ему дали 14. Есть соответствующая практика Европейского суда о том, что если обвинения строятся на показаниях соучастника, то это признается нарушением статьи 6 - права на справедливый суд

Кроме этого, рассказывает адвокат, 70-летний отец подозреваемого, который также работал в строительной фирме, сейчас находится за решеткой, где к нему применяется физическое насилие. Поэтому цель российских правоохранительных органов - вернуть Зиму и выбить из него признание, чтобы дело не распалась. Ведь за это время одному из соучастников уже вынесли оправдательный приговор.

Если по окончании сорокадневного содержания мужчины под стражей запрос из России на его выдачу так и не придет - его освободят.