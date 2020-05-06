Россия вошла в топ-5 стран по числу зараженных COVID-19

Россия обошла Германию и сейчас занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки вирус диагностировали у 10 559 россиян.

Ежедневный прирост от 10 тыс. зараженных держится в РФ четвертые сутки подряд. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве (85,9 тыс.) и области (16,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (5,8 тыс.).

Также было зафиксировано 86 новых смертей. С начала эпидемии в РФ от коронавируса умерли 1537 человек.