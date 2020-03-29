Россияне разработали собственную схему лечения коронавируса - СМИ

Федеральное медикобиологическое агентство России представило в субботу, 28 марта, свою схему лечения больных COVID-19. Российские врачи предлагают использовать препарат противомалярийный "Мефлохим", пишут российские СМИ.

На основе действующего вещества этого препарата осуществляется разработка средства профилактики заболеваний ОРВИ, вызванных коронавирусной инфекцией. В агентстве также сообщили, что работают над профилактическим лечением на основе того же "Мефлохима".

В настоящее время в России 1264 случая заражения коронавирусной инфекцией. По официальным данным в России 4 летальных случая заражения, 49 человек выздоровело.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение №763-р, согласно которому с понедельника, 30 марта в РФ временно приостанавливается движение через автомобильные, железнодорожные, речные и смешанные пункты пропуска РФ и через сухопутный участок российско-белорусской границы. Ограничения на пересечение российской границы не применяется только для определенных категорий граждан РФ.

Также в России заявили о строительстве 16 новых многофункциональных медицинских центров МО РФ для борьбы с коронавирусом. Строительство осуществляется в рамках исполнения приказа президента России Владимира Путина. В настоящее время строительство осуществляется в круглосуточном формате силами железнодорожных и инженерных войск, к постройке объектов привлечено более 3,5 тыс. человек и 800 ед. техники. В соответствии с планом завершения работ сдача объектов ожидается к 15 мая.

Россия только недавно признала первые смерти от коронавируса на территории страны. Перед тем, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в администрации Путина зафиксировали один случай заражения коронавирусом, в РФ ввели недельный карантин и перенесли референдум о внесении поправок в Конституцию России. При этом на зарплаты россиян карантин не должен повлиять. Ограничение не коснется структуры объектов жизнеобеспечения (больниц, банков, магазинов и аптек, транспорта) и органов власти всех уровней.

Законодательство РФ позволяет переносить выходные дни на другие дни недели с помощью постановления правительства или федерального закона. Однако соответствующий документ должны опубликовать не позднее, чем за месяц до наступления календарного года или за два месяца до календарной даты устанавливаемого выходного дня.

Политики заявляют о том, что Россия попытается манипулировать проблемой коронавируса и изменить характер отношений с ЕС и его членами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже призвал лидеров "Большой двадцатки" смягчить санкции на время пандемии коронавирус Covid-19.