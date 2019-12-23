Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты и георгиевский крест

23 декабря 2019 г. 10:31
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На Гоптовке пограничники совместно с таможенниками предотвратили незаконное перемещение через границу старинных предметов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Фольксваген». На нем в качестве пассажира ехал гражданин России 1965 года.

При осмотре чемоданы иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХVIII-XIX веками, и Георгиевский крест.

Обнаруженные предметы правоохранители изъяли.  Составляют ли изъятые предметы культурную или историческую ценность, установит экспертиза.

 

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